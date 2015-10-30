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"الزراعة": تسلمنا قطن الإكثار من المزارعين ووفرنا تقاوى 7 محاصيل شتوية

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"الزراعة": تسلمنا قطن الإكثار من المزارعين ووفرنا تقاوى 7 محاصيل شتوية "الزراعة": تسلمنا قطن الإكثار من المزارعين ووفرنا تقاوى 7 محاصيل شتوية
قال الدكتور عبد الحميد شحاتة رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، إنه تم استلام جميع أقطان الإكثار من المزارعين "جيزة 90" وهجين "جيزة 80"، بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى توفير جميع تقاوى 7 محاصيل شتوية، منها 18 صنفا من القمح خاصة صنفى " 1" و"مصر 2"، وأصناف أخرى تتناسب مع الوجه القبلى بجميع المنافذ التابعة للإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، والمنافذ التابعة للجمعيات التعاونية والزراعية والإرشاد الزراعى بأسعار العام الماضى.

وأكد شحاتة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه حتى الآن لم نواجه أى مشاكل فى نقص تقاوى المحاصيل الشتوية بالمحافظات، وهناك لجان تقوم بالرقابة على المنافذ وتلقى شكاوى أى من المزارعين، بالإضافة إلى لجان مختصة تقوم باستلام التقاوى للتأكد من مطابقة الأقماح للمواصفات المحددة عالميا وتوزيع تقاوى المحاصيل الشتوية على المزارعين، وذلك بعد تحديد أسعارها القمح والشعير والفول البلدى والبرسيم والحبة السوداء، والبسلة والفاصوليا والتقاوى المعتمدة للمزارعين طبقا للأسعار المدعمة من الدولة، ذات الإنتاجية العالية مقارنة بأسعار شركات القطاع الخاص.

فيما كشف تقرير الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، أنه تم إنتاج 70% على الأقل من تقاوى القمح سنويا للفلاحين والباقى تنتجه شركات القطاع الخاصة، موضحا أن التقاوى، بواقع 150 جنيها لشيكارة تقاوى القمح زنة 30 كجم، و370 جنيها مقابل شيكارة تقاوى الفول البلدى زنة 35 كجم، و170 جنيها مقابل شيكارة تقاوى البرسيم زنة 10 كجم، و170 جنيها مقابل شيكارة تقاوى الشعير زنة 30 كجم.

وتابع التقرير، أن أسعار تقاوى الحبة السودا بسعر 180 جنيها للكجم، بالإضافة إلى 250 جنيها مقابل شيكارة البسلة زنة 10 كجم، 250 جنيها مقابل سعر تقاوى الفاصوليا، زنة العبوة 10كجم، مشيرا إلى أن فدان القمح يلزمة 60 كجم من التقاوى، و35 كجم لفدان الفول، و20 كجم تقاوى لفدان البرسيم، و60 كجم تقاوى لفدان الشعير، وكيلو جرام لفدان الحبة السودا، ومايتراوح ما بين 40 – 50 كجم لفدان الفاصوليا، ومثلها لفدان البسلة.

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مصر 365

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