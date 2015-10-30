الأهلي يوضح سبب معاناته من بتروسبورت

جدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي محاولات ناديه لنقل مباريات الفريق في الدوري من ملعب بتروسبورت.

وقال عبد الحفيظ:"هذا الملعب يستضيف مباريات أندية الأهلي والزمالك وإنبي هذا الموسم، وبعض مباريات الأندية الأخرى".

وأضاف عبر قناة النهار رياضة"الأهلي سيلعب 23 مباراة على هذا الملعب، منها 18 مباراة نكون فيها أصحاب الأرض، و5 أندية أخرى سيتم نقل مبارياتها معنا لنفس الملعب".

وواصل"هذا الكم الكبير من المباريات سيؤدي بالطبع إلى سوء أرضية الملعب".

وأتم"نحاول نقل مبارياتنا إلى ستاد القاهرة، فهو ملعبنا الأساسي، وهناك ضوابط حددها اتحاد الكرة لعودة الجماهير، وهناك لائحة تتيح للحكم إلغاء المباراة في حالة حدوث اقتحام للجماهير واستئنافها بعد إخلاء الملعب".