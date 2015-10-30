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عبد الحفيظ يتحدث عن حقيقة ' أزمة عمرو جمال ' مع الأهلي.. وهل سيرحل؟

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عبد الحفيظ يتحدث عن حقيقة ' أزمة عمرو جمال ' مع الأهلي.. وهل سيرحل؟ عبد الحفيظ يتحدث عن حقيقة ' أزمة عمرو جمال ' مع الأهلي.. وهل سيرحل؟

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن مهاجم الفريق عمرو جمال يمتلك فرصة قوية للدخول إلى التشكيل الأساسي للفريق.

عمرو جمال غاب عن التشكيل الأساسي للأهلي في مواجهتين الدوري المصري حتى الآن.

شارك لمدة 45 ثانية أمام طلائع الجيش في افتتاح مباريات الفريق بالدوري. قبل أن يخرج من قائمة الفريق أمام غزل المحلة.

وعن هل يوجد أزمة بين الأهلي وعمرو جمال قال سيد عبد الحفيظ: "إذ اعتبرنا غياب كل لاعب عن التشكيل الأساسي لمباراتين أو 3 أو 10 أزمة، فستغلق كل أندية العالم أبوابها".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية "المدير الفني هو صاحب الحق في اختيار القائمة وتشكيل المباراة. وعمرو جمال عنصر مهم للغاية مثل باقي اللاعبين المقيدين في القائمة".

وأكمل حديثه قائلا: " من الوارد أن يكون عمرو جمال أساسيًا في مرحلة ما. الأهم ليس من يبدأ بل الأهم أن يستغل الفرصة عندما يحصل عليها".

وحول حقيقة مطالبة اللاعب بالرحيل قال عبد الحفيظ: " أتفهم مبدأ (الفلفل والشطة( الذي يتعامل به الإعلام مع عمرو جمال".

وأتم " كيف يرحل لاعب عن الفريق، وعقده ممتد مع النادي 4 سنوات".

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