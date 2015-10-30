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مدرب الأهلي السابق: إيفونا لا يقارن بأي مهاجم.. ومتعب يستحق فرصة أكبر

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مدرب الأهلي السابق: إيفونا لا يقارن بأي مهاجم.. ومتعب يستحق فرصة أكبر مدرب الأهلي السابق: إيفونا لا يقارن بأي مهاجم.. ومتعب يستحق فرصة أكبر

أشاد علي ماهر مدرب الأهلي السابق كثيرا بقدرات الجابوني مالك إيفونا مهاجم الفريق المنضم مطلع الموسم الجاري من الوداد المغربي.

الأهلي فاز بسباق ضم ماليك إيفونا بعد منافسة الزمالك. وسجل ماليك 3 أهداف حتى الآن بقميص الأهلي.

وعن إيفونا قال علي ماهر "إيفونا لا يقارن بأي مهاجم، ليس في فقط، وسهل للغاية احترافه بأي فريق في أوروبا".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية "إيفونا قوي وسريع للغاية، ومن الصعب على أي مدافع أن يستخلص منه الكرة. في بداية الموسم أحضر وائل جمعة عدة فيديوهات لمهاجمين أجانب، وعندما أبديت إعجابي بإيفونا، قال انسوا هذا اللاعب، مطلوب فيه مبلغ كبير للغاية".

وواصل "بعدها تعاقدنا مع بيتر إيبيمبوبوي، الذي كان يتناسب مع القدرات المالية للنادي خلال هذه الفترة".

وتطرق مدرب الأهلي السابق للحديث عن عماد متعب، مؤكدا أنه يستحق الحصول على فرصة أكبر مع الفريق، وحذر من التفريط فيه.

وقال: "متعب عملة نادرة، فهو يتمتع بخبرة كبيرة، ولديه قدرة على إحراز الأهداف في أي وقت".

وأتم: "متعب من الممكن أن يبدأ بعض المباريات، فهو قادر على قيادة الأهلي للفوز بسهولة، فهو كارت جيد أتمنى عدم التفريط فيه".

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