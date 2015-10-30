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حوار في الجول – خيري يتحدث عن.. كارثة دمرت رحلته مع الأهلي.. وأسباب غامضة لاختفائه

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حوار في الجول – خيري يتحدث عن.. كارثة دمرت رحلته مع الأهلي.. وأسباب غامضة لاختفائه حوار في الجول – خيري يتحدث عن.. كارثة دمرت رحلته مع الأهلي.. وأسباب غامضة لاختفائه

تحدث روبيرتو مانشيني المدير الفني لنادي إنتر عن الجناح المصري محمد صلاح قبل المواجهة المرتقبة بين إنتر وروما.

روما في صدارة الدوري برصيد 23 نقطة. إنتر في المركز الثالث برصيد 21 نقطة.

والجولة الـ11 تشهد قمة الدوري من أجل الصدارة. روما يرحل لمواجهة إنتر.

وتحدث مانشيني عن مواجهة صلاح وروما قائلا: "روما فريق رائع يمتلك ثنائي سريع للغاية مثل محمد صلاح وجيرفينيو".

وأضاف في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي " لا يمكن أن نرتكب أي أخطاء أمامهما. علينا الحفاظ على تركيزنا في كل دقيقة من المباراة".

وأكمل حديثه قائلا: "أمام بولونيا تماسكنا على الرغم من الطرد. ولعبنا جيدا وحققنا الفوز. ونحن بحاجة للحفاظ على نفس أداء الشوط الثاني".

وكان إنتر قد حقق فوزا شاقا على بولونيا بمعلب الأخير بهدف مقابل لاشيء على الرغم من طرد فيليبي ميلو.

بينما غاب محمد صلاح للإيقاف عن انتصار فريقه روما بثلاثية أمام أودينيزي.

وسجل صلاح 5 أهداف في الدوري الإيطالي هذا الموسم بقميص روما. كان أخرهم في ملعب فلورنسا وأمام فريقه السابق فيورنتينا في لقاء شهد طرد محمد صلاح.

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