تجديد حبس متهم قتل زوجة شقيقه بالجيزة 15 يومًا

جدد قاضى المعارضات بمحكمة الجيزة، حبس سائق 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل زوجة شقيقه، بعد إصابته بحالة هياج لكونه يعانى من مرض نفسى، وكشفت التحريات أن المتهم سبق وقتل زوجته عام 2006 وحُكِمَ عليه بالسجن 7 سنوات.

تلقى اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغًا بمقتل ربة منزل داخل شقتها بدائرة قسم شرطة الجيزة، فانتقل على الفور المقدم علاء فتحى رئيس مباحث القسم إلى مكان الحادث.

وكشفت المعاينة أن المجنى عليها مصابة بعدة طعنات متفرقة بجسدها، بالإضافة إلى جرح ذبحى بالرقبة، وبإجراء التحريات التى أشرف عليها العقيد طارق حمزة مفتش مباحث غرب الجيزة، تبين أن شقيق زوج المجنى عليها وراء ارتكاب الجريمة.

وتبين أن المتهم سائق بمستشفى قصر العينى، يبلغ من العمر 47 سنة، سبق اتهامه فى قضية قتل زوجته، وحكم عليه بالسجن 7 سنوات، قضى منها 4 سنوات من مدة العقوبة، وتبين أنه يعانى من مرض نفسى.

وكشفت التحريات أن المتهم عقب أدائه صلاة الجمعة، عاد إلى العقار الذى يقيم به بصحبة شقيقه وأسرته، وحصل على سكين المطبخ، وسدد عدة طعنات لزوجة شقيقه، ما أسفر عن مقتلها، وبإعداد كمين للمتهم تمكن الرائد هيثم خلف، معاون مباحث قسم الجيزة من القبض عليه، فتحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.