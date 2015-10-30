الشرطة تعيد فتاة إلى أسرتها بعد العثور عليها بمحطة مترو شبرا الخيمة

عثرت الخدمة الأمنية المعينة بمحطة شبرا الخيمة لمترو الأنفاق على الطفلة اية محسن عبدالله محمد، وتمكنت الخدمة الأمنية من التوصل إلى أهليتها والاتصال بهم تليفونيا، حيث حضر والدها وعمتها واستلموا الفتاة.

وأكد والد الفتاة إنها خرجت من المنزل لزيارة عمتها والمقيمة بمنطقة الهرم فى محافظة الجيزة، ولكنها ضلت الطريق، وتم تسليم الفتاة بعد تعهد الوالد بحسن رعايتها.

وقدم والد الفتاة الشكر للشرطة على حسن التعاون فى العثور على نجلته، وأمر اللواء محمد يوسف مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر رقم 4/356.