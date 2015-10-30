احتجاز حكم تركي بالملعب 4 ساعات لرفضه احتساب ركلة جزاء

(إفي): أمر رئيس نادي طرابزون سبور الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى التركي باحتجاز حكم بعد مباراة لعدم احتسابه ركلة جزاء لصالح فريقه، ولكنه وافق على إطلاق سراحه بعد تلقيه اتصالا هاتفيا من رئيس الدولة رجب طيب اردوغان، وفقا لصحيفة (حرييت).

وأوضحت الصحيفة أن الحكم كاجاتي ساهان ومساعديه ظلوا محتجزين في ملعب حسين عوني عكر في طرابزون بعد قيادته لمباراة طرابزون سبور وغازي عنتاب سبور التي انتهت بالتعادل بهدفين.

ولم يحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح طرابزون سبور في الوقت بدل الضائع ما تسبب في استياء اللاعبين وغضب كبير بين مشجعي أصحاب الأرض.

وقام رئيس النادي ابراهيم هاشم أوغلو بعد ذلك بالاتصال هاتفيا من اسطنبول بالملعب لمطالبته بعدم السماح للحكم بالخروج حتى يصل إلى الاستاد بطائرة خاصة.

وأغلق المسئولون عن الملعب أبواب الاستاد بوضع السيارات أمامها مما منع الحكام من الخروج.

وبعدها اتصل رئيس النادي بقناة (ايه سبور) مباشرة للشكوى من الحكم وقال: "إذا اضطررنا للموت، فسنموت كرجال، ولكننا لن نعيش أبدا كنساء"، مشددا على أنه لا يجب أن يغادر الحكم الملعب حتى يصل إليه.

وأنهت مكالمة هاتفية للرئيس رجب طيب اردغان بعد أربع ساعات الازمة بعد اتصاله برجل الاعمال الذي أعطى في النهاية الإذن بالسماح للحكم بالخروج.

ويحتل طرابزون سبور حاليا المركز التاسع في الدوري التركي الممتاز، ولكن تاريخيا يعد رابع أنجح فريق في المسابقة.