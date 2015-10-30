تشيلسي يجدد تعاقد لاعبه البرازيلي

أعلن نادي تشيلسي يوم الخميس رسميا عبر موقعه تجديد تعاقده مع البرازيلي ولاعب خط وسط الفريق راميريس حتى عام 2019.

وكان تعاقد راميريس مع تشيلسي ينتهي في صيف عام 2017 لكن نجحت إدارة تشيلسي في تجديد تعاقدها مع اللاعب لتضمن بقائه في صفوف الفريق.

وأعرب اللاعب البرازيلي عن سعادته بتجديد تعاقده مع تشيلسي قائلا:"أنا وعائلتي سعداء جدا بالوجود في لندن خلال الخمس سنوات الأخيرة التي نجح النادي خلالهم في الفوز بكل البطولات الكبرى".

وأضاف"أتمنى أن أكون جزءا هاما من جلب العديد من النجاحات لتشيلسي خلال الأربع سنوات المقبلة".

وانضم راميريس إلى تشيلسي قادما من بنفيكا في عام 2010 قادما من بنفيكا وسجل منذ ذلك الحين 33 هدفا خلال 241 مباراة شارك فيها مع الزرق في كل البطولات.