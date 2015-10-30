صورة - فريق أحلام فابريجاس.. مفاجأة فرنسية.. وغياب رونالدو وصانعو إنجازات برشلونة

من هم أبرز 11 لاعبا في العالم من وجهة نظر لاعب خط وسط تشيلسي سيسك فابريجاس ليكون بهم فريق أحلامه؟ الإسباني يختار.

وأجاب فابريجاس على سؤال من هم أبرز 11 لاعبا في العالم ليكون بهم فريق أحلامه واختار اللاعب الإسباني نفسه ضمن التشكيل وذلك في تصريحاته لـ"Match of the Day magazine".

فيما شهد التشكيل غياب لكريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد ونيمار لاعب برشلونة.

فيما كانت هناك مفاجأة بعدم اختياره لشابي هيرنانديز أو أندريس إنيستا ولكنه اختار لاعبا من فرنسا وإيطاليا ليجاوراه في وسط الملعب هما بول بوجبا وماركو فيراتي.