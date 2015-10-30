هنري: سانشيز يستطيع قيادة أرسنال للقب الدوري.. بشرط

يؤمن أسطورة أرسنال تيري هنري أن لاعب المدفعجية الحالي أليكسيس سانشيز يستطيع قيادة الفريق لإنهاء الانتظار الطويل للفوز بلقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري بشرط واحد.

ويتألق سانشيز مع أرسنال خلال الموسم الجاري إذ أنه سجل سبعة أهداف وصنع ثلاثة في 14 مباراة شارك فيها مع الفريق اللندني خلال الموسم الجاري

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ولم يفز أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي منذ آخر مرة توج به عام 2004.

وتحدث هنري لشبكة سكاي سبورتس الإنجليزية قائلا:"لقد قلتها في العديد من المرات سانشيز لاعب حيوي جدا بالنسبة لأرسنال".

وأضاف"هو يستطيع قيادة الفريق للفوز بلقب الدوري بشرط أن تبتعد الإصابات عنه وأن يظل في مستوى بدني جيد طوال الموسم".

وأتم"سانشيز هو أحد هؤلاء اللاعبين الذين عندما يكون الفريق في مأزق يقوم بإنقاذك من أجل أن تفوز بالمباراة".