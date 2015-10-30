بالصور - 9 تشكيلات توضح .. مرونة جوارديولا مع بايرن ميونيخ

نعم هو يمتلك من المرونة التكتيكية ما يجعله يلعب بـ9 تشكيلات مختلفة. ويحقق الانتصارات والبطولات أيضا. نتحدث هنا عن بيب جوارديولا وبايرن ميونيخ.

بايرن ميونيخ يغرد بصدارة الدوري الألماني برصيد 30 نقطة.

10 مباريات = 10 انتصارات. بايرن وحيدا في ألمانيا وفي طريقه للقب جديد تحت قيادة جوارديولا.

في دوري أبطال أوروبا الأمور لم تختلف كثيرا. باستثناء خسارة أخيرة للبافاري أمام أرسنال. ولكنه يبقى متصدرا لمجموعته ومرشح بقوة أيضا لتحقيق اللقب.

في كأس ألمانيا تلقى البطل فولفسبورج درسا قاسيا من بايرن ليشاهد فريق جوارديولا وهو يفوز بثلاثية.

وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن المرونة التكتيكية لجوارديولا ظهرت بقوة مع بايرن خلال عامين.

ونشر موقع fourfourtwo تحليلا بالصور يوضح مرونة جوارديولا مع بايرن ويستعرضه FilGoal.com.

(1) 4-3-3

فيليب لام ظهير أيمن. والثنائي دوجلاس كوستا وماريو جوتزه جناحات هجومية طائرة خلفهما فيدال وتياجو ألكانترا.

تشكيل فاز على فولفسبورج بخماسية مقابل هدف في الجولة السادسة من الدوري الألماني هذا الموسم.

(2) 4-2-3-1

كينجسيلي كومان جناح أيمن وهذه المرة كوستا جناح أيسر.

بايرن يفوز خارج أرضه بثلاثية أمام ماينز في الجولة السابعة من الدوري الألماني هذا الموسم.

(3) 4-2-2-2

بالعودة إلى الدوري الألماني الموسم الماضي وأول قمم الموسم أمام شالكة.

ثنائي إرتكاز. سباستيان رود بجواره شابي ألونسو. مع مراعاة تغيير الأدوار في الملعب مع شيردان شاكيري.

(4) 4-1-4-1

الخسارة الوحيدة هذا الموسم لبايرن جاءت أمام أرسنال.

لقاء ظهر به جوارديولا بشكل جديد مع ألونسو وأمامه الرباعي مولر كجناح أيمن وكوستا كجناح أيسر وألكانترا وفيدال في المنتصف وأمامهم روبرت ليفاندوفسكي.

(5) 4-1-2-1-2 أو 4-1-3-2

الجوهرة. هنا ظهر تكتيك جديد في الموسم الماضي.

فيليب لام ودافيد ألابا ثنائي في وسط الملعب. خلفهما ألونسو وأمامهما وجوتزه.

التحول إلى 4-1-3-2

لام يتعرض لإصابة. ولكن بايرن ما زال بخير.

جوتزه جناح أيمن. فرانك ربيري جناح أيسر. آرين روبن خلف ثنائي الهجوم. ورافينيا وبيرنات في الدفاع. والنتيجة الفوز.

(6) 3-5-2

ثلاثي دفاعي فقط وخماسي من بينهم لام وبيرنات في وسط الملعب. تكتيك جديد فاز على كولن الموسم الماضي في ألمانيا خارج الديار.

(7) 3-4-3

هذه المرة بيرنات جناح أيسر ورافينيا جناح أيمن ولام بجوار ألونسو في الوسط.

وبايرن يفوز برباعية أمام هانوفر 96.

(8) 3-4-1-2

ثلاثي في الدفاع ولكن هذه المرة ماريو جوتزه خلف الثنائي الهجومي توماس مولر وليفاندوفسكي.

(9) 3-1-2-1-3

هل تعلم إن بايرن ميونيخ اكتسح بوروسيا دورتموند هذا الموسم بخماسية بتكتيك جديد من جوارديولا.

لام يعود في وسط الملعب. خافي مارتينيز في الدفاع. تياجو ألكانترا بجوار لام وأمامهما الثنائي الطائر كوستا يسارا وجوتزه يمينا والمحصلة 5-1.