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هنري: أخيرا.. عاد أوزيل

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هنري: أخيرا.. عاد أوزيل هنري: أخيرا.. عاد أوزيل

"أخيرا عاد أوزيل ليقوم بتقديم أداء رائع وثابت" هكذا أشاد أيقونة نادي أرسنال تيري هنري بلاعب الفريق مسعود أوزيل.

وكان هنري قد تحدث في وقت سابق وأكد أن أليكسيس سانشيز يستطيع قيادة أرسنال للفوز بالدوري الإنجليزي بشرط أن تبتعد عنه الإصابات (طالع التفاصيل).

ويقدم أوزيل مستوى جيد مع أرسنال في الفترة الحالية حيث سجل هدفين وصنع سبعة آخرين.

وتحدث هنري عن أوزيل في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس الإنجليزية قائلا:"بالنسبة إلي هو أخيرا عاد لتقديم مستوى جيد وثابت".

وأضاف"كلنا نعرف إمكانيات أوزيل جيدا، هو لاعب متوج بكأس العالم ولمسته للكرة رائعة ولديه رؤية متميزة داخل الملعب".

وواصل"ما يمكن قوله بعدل أن أوزيل في السابق لم يكن يقدم نفس المستوى بطريقة ثابتة".

وأتم"لكنه حاليا فيبدو وأنه يقوم بتقديم الأداء الجيد في كل مباراة لذا يجب أن يحصل على الإشادة".

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