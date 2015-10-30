محمد بن زايد يبحث الأزمة السورية مع وزير الخارجية البريطاني

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع فيليب هاموند وزير الخارجية البريطاني في أبوظبي، أمس، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة وسبل دعمها وتطويرها، في ظل ما يربط البلدين من روابط صداقة متميزة ومصالح مشتركة.

وتناول اللقاء أيضاً الجهود المبذولة حالياً لإيجاد الحلول السياسية للأزمة السورية، من أجل إنهاء معاناة الشعب السوري وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد الجانبان أهمية مواصلة الجهود الإقليمية والدولية والتنسيق فيما بينها، بغية بناء الثقة والحوار لأجل التوصل إلى النتائج المرجوة والحلول الكفيلة بإرساء دعائم الاستقرار لشعوب ودول المنطقة.

كما أكدا أن على جميع الدول والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية التعاون والتنسيق في مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهــــابية أينما وجدت، ونبذ التطرف والعنف، وتعزيز روح التعايش والتفاهم والحوار بين مختلف الأطراف.