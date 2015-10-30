محمد بن راشد: أوائل الإمارات الرهان الرابح إلى المرتبة الأولى عالمياً

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس الدورة الثانية من مبادرة «أوائل الإمارات»، داعياً جميع أفراد المجتمع إلى ترشيح شخصيات إماراتية رائدة ومتميزة في مجال عملها، ليتم تكريمهم في الحفل السنوي للمبادرة ضمن احتفالات الإمارات باليوم الوطني 44 على غرار التكريم في اليوم الوطني 43.

وأكد سموه في تصريحات بهذه المناسبة «أن أوائل الإمارات هم أصحاب الأفكار المستقبلية الذين يبحثون عن التميز والإبداع المستمر لخدمة وطنهم وشعبهم، ومبادرة أوائل الإمارات هي خطوة لشكر وتكريم هؤلاء المبدعين الذين تركوا بصمات خالدة في مسيرة دولة الإمارات التي يكن لهم شعبها وأهلها كل التقدير، وهم الرهان الرابح لدولة الإمارات للوصول إلى المرتبة الأولى التي تسعى إليها عالمياً».

وقال سموه عبر «تويتر» إن شعبنا قادر على أن يقدم أوائل في مختلف المجالات كل عام، شاركونا ترشيحاتكم عبر الموقع www.uaepioneers.gov.ae أو uaepioneers@.