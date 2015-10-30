أخبار عاجلة

8 الصبح - الكابتن عادل مصطفي يتحدث عن تجربته فى التدريب فى نادي الشرطة العراقي -
ضبط 15 ألف عبوة دواء مهربة وفاسدة في صيدليتين بالإسكندرية -
بالصور.. حملة موسعة لإزالة الإشغالات في دمياط -
بالصور.. بوابات أمنية إلكترونية تزامنًا مع افتتاح معرض دسوق للكتاب -
وزير الأوقاف الأسبق: المسابقة العالمية للقرآن بارقة أمل في ظروف صعبة -
مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر" -
بالصور.. اليابان تكشف عن أفخم قطار في العالم.. والتذكرة بـ2500 دولار -
مقتل 57 مسلحا في أفغانستان -
وزير الصحة يتوجه لبورسعيد لمراجعة تجهيز المستشفيات قبل تطبيق التأمين الصحي -
انقطاع المياه عن منطقتين بالجيزة لمدة 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

محمد بن راشد: أوائل الإمارات الرهان الرابح إلى المرتبة الأولى عالمياً

Google+ Print
محمد بن راشد: أوائل الإمارات الرهان الرابح إلى المرتبة الأولى عالمياً محمد بن راشد: أوائل الإمارات الرهان الرابح إلى المرتبة الأولى عالمياً

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس الدورة الثانية من مبادرة «أوائل الإمارات»، داعياً جميع أفراد المجتمع إلى ترشيح شخصيات إماراتية رائدة ومتميزة في مجال عملها، ليتم تكريمهم في الحفل السنوي للمبادرة ضمن احتفالات الإمارات باليوم الوطني 44 على غرار التكريم في اليوم الوطني 43.

وأكد سموه في تصريحات بهذه المناسبة «أن أوائل الإمارات هم أصحاب الأفكار المستقبلية الذين يبحثون عن التميز والإبداع المستمر لخدمة وطنهم وشعبهم، ومبادرة أوائل الإمارات هي خطوة لشكر وتكريم هؤلاء المبدعين الذين تركوا بصمات خالدة في مسيرة دولة الإمارات التي يكن لهم شعبها وأهلها كل التقدير، وهم الرهان الرابح لدولة الإمارات للوصول إلى المرتبة الأولى التي تسعى إليها عالمياً».

وقال سموه عبر «تويتر» إن شعبنا قادر على أن يقدم أوائل في مختلف المجالات كل عام، شاركونا ترشيحاتكم عبر الموقع www.uaepioneers.gov.ae أو uaepioneers@.

لقراءة أخبار أخرى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية