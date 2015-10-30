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القبض على عاطل بحوزته ربع كيلو حشيش و200 قرص مخدر بالغردقة

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القبض على عاطل بحوزته ربع كيلو حشيش و200 قرص مخدر بالغردقة القبض على عاطل بحوزته ربع كيلو حشيش و200 قرص مخدر بالغردقة
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول الغردقة من ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش والأقراص المخدرة تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء عادل التونسي مدير أمن البحر الأحمر إخطارًا من الرائد أسامة مهران معاون أول مباحث قسم شرطة أول الغردقة يفيد تمكن النقيبين محمد مجدى وأحمد فخر من ضبط المدعو جرجس. م 28 سنة عاطل وشهرته فارس مقيم شبر الخيمة قليوبية وبحوزته ربع كيلو حشيش و200 قرص مخدر وهاتف محمول ومبلغ مالي وسيارة ملاكي.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.
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