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4 مرشحين بالوراق يتقدمون بطعن للجنة العليا على نتيجة الانتخابات

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4 مرشحين بالوراق يتقدمون بطعن للجنة العليا على نتيجة الانتخابات 4 مرشحين بالوراق يتقدمون بطعن للجنة العليا على نتيجة الانتخابات
قال شعبان زكى المحامى بالنقض إن المرشحين للانتخابات البرلمانية، مفيد ثابت يسى اقلاديوس، وأسامة حسنى أحمد الاشمونى، ومصطفى محمد إبراهيم سالمان، ومدحت حسين مصطفى عمر ظاظا، عن دائرة الوراق وأسيم والذين لم ينجحوا فى جولة الاعادة عن الدائرة سيتقدمون بطعن أمام اللجنة العليا للانتخابات على النتيجة التى تم الاعلان عنها مساء أمس.

وأوضح زكى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن المرشحين الأربع سيتقدمون بالأوراق والمستندات التى تؤكد صحة موقفهم، والتى توضح إن هناك عدم دقة فى الأرقام والنتائج التى تم الإعلان عنها ووجود فوارق كبيرة بين أرقام اللجان الفرعية وما تم الاعلان عنه فى اللجنة العامة، قائلا "هناك مستندات تثبت وجود تزوير فى النتيجة".

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