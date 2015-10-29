محافظة الإسكندرية تواصل سحب مياه الصرف من داخل المنازل بمنطقة "السيوف"

تواصل إدارة المتابعة بحي المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية، برئاسة اللواء أحمد أبو طالب رئيس الحى، أعمال سحب المياه داخل المنازل والشوارع بمنطقة السيوف، بمشاركة سيارات الصرف الصحى ودعم من الشركه القابضة بالقاهرة.

وتوجه اللواء أحمد أبو طالب رئيس حي المنتزه أول، واللواء يسرى هنري رئيس شركة الصرف الصحى، لشارع وادى الملوك بالسيوف شماعه قبلى، للقيام بأعمال شفط مياه الصرف من داخل المنازل المنخفضة المنسوب عن مستوى الشارع التي تسربت مياه الأمطار إليها، وتم تطهير وتسليك شبكة الصرف الصحي بالمنطقة لرفع كفاءتها لاستيعاب الكميات الهائلة من الأمطار.

وجار تدعيم منطقة السيوف "شماعه قبلي" بـ 17 سيارة شفط لحين الانتهاء من مشكلة الصرف الصحي .