المرصد السورى: ثلث قتلى الغارات الروسية من المدنيين

>كشف المرصد السورى لحقوق الإنسان، أن الغارات التى تشنها المقاتلات الروسية فى سوريا منذ نهاية سبتمبر الماضى أسفرت عن مقتل 595 شخصًا، بينهم 185 مدنيًا.

وقال المرصد، فى تقرير له أوردته قناة "سكاى نيوز " اليوم الخميس، إنه تمكن من توثيق مقتل 595 مواطنا مدنيا ومقاتلا وعنصرا منذ تاريخ بدء الغارات الروسية فى 30 سبتمبر 2015 إلى اليوم .

وحسب التقرير، فإن الضربات الروسية أدت إلى مقتل "185 مواطنا مدنيا بينهم 48 طفلا و46 مواطنة.. و131 عنصرا من تنظيم داعش.. و279 مقاتلا من الفصائل المقاتلة والإسلامية وجبهة النصرة.. فى عدة محافظات سورية.

ودان المرصد "استهداف المدنيين" بعد أن أكد أن الطائرات الروسية لم تتوقف عن استهداف مناطق تواجد المدنيين"، بالإضافة إلى مقرات "فصائل مقاتلة" وجبهة النصرة.

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