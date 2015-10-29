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واشنطن: الغارات الروسية على روسيا أصابت مرافق طبية

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واشنطن: الغارات الروسية على روسيا أصابت مرافق طبية واشنطن: الغارات الروسية على روسيا أصابت مرافق طبية

>أعلنت واشنطن، مساء الخميس، أن الغارات الأخيرة للطيران الروسى فى سوريا أسفرت عن "اضرار جانبية"، بما فى ذلك إصابة أحد المستشفيات، كما سبق وأكدت منظمات غير حكومية رغم نفى موسكو.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية جون كيربى: "لدينا معلومات تقودنا إلى الاعتقاد بأن طائرات عسكرية روسية أصابت مستشفى".

وكان كيربى يرد على أسئلة صحافيين حول "أدلة" فى حوزة الإدارة الأمريكية حول القصف الروسى لمرافق طبية فى سوريا.

والخميس الماضى، نفت الدبلوماسية الروسية بشدة معلومات من المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره لندن، أن غارة جوية موسكو أصابت مستشفى ميدانى فى محافظة أدلب فى شمال غرب سوريا، ما أدى إلى مقتل 13 شخصًا.

وفى اليوم ذاته، اتهمت الجمعية السورية الأمريكية الطبية التى تعمل فى سوريا، الطائرات الروسية بشن تسع غارات ضد خمسة من المستشفيات والمراكز الطبية فى مناطق يسيطر عليها المتمردون ما أسفر عن مقتل مدنيين وعاملين فى المجال الطبي.

وأضاف كيربى: "لدينا معلومات آخرى تقودنا إلى الاعتقاد بأن الأهداف الروسية، ليس فقط لا تستهدف تنظيم داعش ، إنما تؤدى إلى اضرار جانبية وإصابات فى صفوف المدنيين".

ورفض المتحدث الكشف عما اذا تمت إحالة هذه المعلومات مباشرة إلى الجانب الروسي.

يذكر أن الغارات الروسية فى سوريا بدأت فى 30 سبتمبر دعما للعمليات البرية لجيش نظام الرئيس السورى بشار الأسد ضد الفصائل المسلحة.

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مصر 365