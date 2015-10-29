أسباب ارتفاع ضغط الدم فترة ما قبل الفجر

ارتفاع ضغط الدم من الأمراض التى يعانى منها الكثيرون، وقد ينتج عنه العديد من المضاعفات التى تؤثر على صحة الإنسان، كما أن هناك أوقات يرتفع فيها ضغط الدم نتيجة لارتفاع نسبة بعض الهرمونات، وهو وقت ما قبل الفجر. ارتفاع ضغط الدم والهرمونات

>وهذا ما يؤكده الدكتور محمد فريد الجندى أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية، موضحا أن فترة ما قبل الفجر من الأوقات التى يرتفع بها مستوى ضغط الدم، لأن خلالها ترتفع بعض الهرمونات عن المعدل الطبيعى كالأدرينالين والنور أدرينالين والسيروتونين، مما يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم فجأة وبالأخص لمن يعانون من المرض حيث يكونون أكثر عرضة لارتفاعه خلال هذه الفترة. علامات ارتفاع ضغط الدم

>يستكمل حديثة قائلا، من العلامات التى تظهر على الشخص وتدل على ارتفاع ضغط الدم أثناء النوم أو فى فترة ما قبل الفجر صداع شديد ونوبات احتقان شديدة فى الرئة، لذا فمن الضرورى لمرضى الضغط قياسه خلال 24 ساعة والاهتمام بتناول العقاقير التى تعمل على علاج الضغط خلال 24 ساعة. ضغط الدم وأمراض الشرايين

>ويتابع د. محمد فريد الجندى أن فترة ما قبل الفجر تزداد بها نسب الإصابة بأمراض الشرايين التاجية والأزمات القلبية وجلطات المخ، فمن الأفضل تجنب العوامل التى تعمل على رفع مستوى ضغط الدم، كالأملاح وبعض المشروبات كالكركديه والعرقسوس وبالأخص خلال فترة الليل قبل النوم.

شبكةعيونالإخبارية

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