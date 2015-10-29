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تعرف على أنواع أمراض البروستاتا

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تعرف على أنواع أمراض البروستاتا تعرف على أنواع أمراض البروستاتا
يعتقد البعض أن أمراض البروستاتا تنحصر فى سرطانها، فيفزع المريض فور علمه بمشكلة ألمت بالبروستاتا، ولذا يوضح الدكتور محمود عبده أخصائى الذكورة أهم أمراض البروستاتا.

أمراض البروستاتا وأنواعها


>ويوضح د.محمود أن الكثير من الأعراض المرضية قد تصيب البروستاتا تلك الغدة الطبيعية فى جسم الرجل، فقد يعانى من التهاب البروستاتا المزمن، وقد يعانى منه الرجل نتيجة الإفراط فى ممارسة العادة السرية، كذا تأخير القذف أو الامتناع عنه رغم مشاهدة الأفلام الإباحية، كذا نتيجة الإصابة باحتقان بالبروستاتا دون علاجها.

وقد يعانى الرجل من التهاب حاد بالبروستاتا، وهو يختلف عما قبله، وهى مشكلة تصيب البعض فيعانى صاحبها من سخونة شديدة وارتفاع بدرجة حرارة الجسم، مع آلام وإرهاق شديد، ويأتى نتيجة عدوى الامراض الجنسية كالسيلان، وهى عدوى قد تنتقل من أية مناطق صديدية بالجسم.

أورام البروستاتا واحتقانها


>وقد يعانى مريض البروستاتا من تضخم فيها أو الإصابة بسرطان البروستاتا وهى غالبا ما تصيب الرجال من كبار السن، كما قد يعانى أغلب الشباب من احتقان البروستاتا الذى يعانى منه الرجل فى عمر الشباب نتيجة الرغبة الجنسية العالية والتعرض لمثيرات مستمرة ومشاهدة الأفلام الإباحية والإفراط فى الاستنماء.

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