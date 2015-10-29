الصحة العالمية تحذر من 17 سببًا للسرطان أهمها نشارة الخشب وحبوب منع الحمل

ونقدم لكم خلال هذا التقرير أبرز مسببات السرطان الأخرى التى كشفت عنها منظمة الصحة العالمية، وبالأخص علماء الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، وهى قائمة تضم 116 مسببًا للسرطان ومن أبرزها:
>- تدخين السجائر والتعرض للتدخين السلبى وتناول الخمور والتعرض لمواد الزرنيخ والأسبستوس الضارة.
>- تناول الخمور والمشروبات الكحولية
>- منتجات التبغ الأخرى التى لا تدخن مثل علكة التبغ
>- مرضى الالتهاب الكبدى الوبائى ج "فيروس سي" ومرضى فيروس بى ومرضى الإيدز يعدون أكثر عرضة للإصابة بالسرطان.
>- استخدام جهاز حمام الشمس "التان" أو تسمير الجلد الصناعى sunbeds.
>- التعرض فترات طويلة للأشعة فوق البنفسجية، والتى تصدر من أشعة الشمس خاصة فى الفترة من العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.
>- الخضوع بشكل مفرط للأشعة التشخيصية داخل مراكز الأشعة
>- الحصول على العلاجات الهرمونية التعويضية عقب انقطاع الطمث
>- التعرض لبعض المواد الكيميائية مثل الكادميوم والسيكلوسبورين والبنزين وقطران الفحم والفورمالدهيد
>- الأشخاص الذين أصيبوا بالبلهارسيا الدموية "Schistosoma haematobium " يكونون أكثر عرضة للإصابة بالسرطان
>- استنشاق نشارة الخشب دقيقة الحجم يرفع فرص الإصابة بسرطان الرئة.
>- تلوث الهواء الجوى بالغبار وعوادم السيارات
>- الإصابة بالورم الحليمى البشرى يرفع فرص السرطان
>- الأشخاص الذين يعملون فى صناعة المطاط معرضون للإصابة بالسرطان، وأيضًا العمال الذين يعملون فى مجال التبييض والدهانات.
>- الأشخاص الذين يعملون فى مجال تصنيع الأحذية وتصليحها.
>- بعض العاملين فى مصانع الألومنيوم والحديد معرضون للإصابة بالسرطان
>- حبوب منع الحمل التى تحتوى على الإستروجين والبروجسترون معًا
ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل".