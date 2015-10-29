أهالى كلح إدفو يتجمهرون احتجاجًا على نتيجة الانتخابات البرلمانية

تجمهر منذ قليل مجموعة من الأهالى بمركز إدفو شمال محافظة أسوان على الطريق السريع مصر أسوان الشرقى أمام قرية الكلح شرق دومارية احتجاجًا على نتيجة الانتخابات الأخيرة التى أسفرت عنها جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية بالدائرة الرابعة بإدفو فيما لم يؤثر تجمهر الأهالى على الحركة المرورية كما انتقلت قيادات أمنية لمكان الواقعة.

وكانت قد أسفرت نتائج جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية فى الدائرة الرابعة ومقرها مركز إدفو بمحافظة أسوان عن فوز المرشحة المستقلة منى شاكر وفوز المرشح المستقل حسن سيد خليل.