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يوسف زيدان: النساء "جابت رجل" ابن سينا.. وشباب "داعش" يندفع وراء الغريزة

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يوسف زيدان: النساء "جابت رجل" ابن سينا.. وشباب "داعش" يندفع وراء الغريزة يوسف زيدان: النساء "جابت رجل" ابن سينا.. وشباب "داعش" يندفع وراء الغريزة
قال الأديب والمفكر يوسف زيدان، إن "ابن سينا"، أحد عباقرة التاريخ البشرى، وقد خصص بابًا فى القانون عن الأمراض النفسية والذى عدد خلاله أنواع هذه الحالات وأورد من بينها العشق واعتبره واحدًا من هذه الأمراض، رغم أنه مات بسبب عشقه للنساء.

وأضاف يوسف زيدان:"الستات جابت رجل ابن سينا بدرى ومات وهو عنده 52 سنة على الرغم من إصابته بمرض القولون ومع هذا بيحب الستات ومنهمك فكان طالع من فترة نقاهة ولكن".

وشدد "زيدان" خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الإعلامى محمود سعد عبر فضائية "النهار"، أن بعض المسلمين يفهمون أن الفقه شىء مرتبط بالدين بالضرورة، لكنه هو العلم العميق بالشىء وإدراك حقائقه البعيدة والعميقة، مشددًا على أن هناك فقهًا فى الحب.

ولفت الأديب، إلى أن ما يقوم به تنظيم "داعش" الإرهابى هو الهمجية الأولى للإنسان فى العصور التى سبقت الحضارات نظرًا لاندفاع شبابه وراء الغريزة المتمثلة فى إيهامه بالسبايا ومن ثم الحور العين نظرًا للكبت الذى يعانونه، لافتًا إلى أن ذلك دفعه لمعالجة هذه الظاهرة بالضد، وتابع: "وعكفت على كتابة فقه الحب وبعض المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك المتعلقة بأحوال المحبين ومقامات العشاق والفرق بين الحب والعشق، الأشياء تعالج بالضادات بتعتها".

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