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رمضان صبحى: سأكون أفضل لاعب فى مصر

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رمضان صبحى: سأكون أفضل لاعب فى مصر رمضان صبحى: سأكون أفضل لاعب فى مصر
أعرب رمضان صبحى لاعب وسط الأهلى عن سعادته بالتتويج بلقب أفضل لاعب صاعد فى استفتاء جمعية اللاعبين المحترفين لموسم 2014/2015، موجهاً الشكر لرئيس الجمعية مجدى عبد الغنى ولمن قام باختياره كافضل لاعب صاعد.

أضاف رمضان صبحى خلال تصريحات لبرنامج "الملاعب اليوم" مع الإعلامى حازم إمام عبر شاشة "الحياة 2" أن تلك الجائزة ستكون دافع قوى لتحقيق طموحاته فى عالم الساحرة المستديرة، مشيراً إلى أنه سيصبح أفضل لاعب فى ، قائلاً: "طموحاتى أكبر من كده وأن شاء الله هكون أفضل لاعب فى مصر لأنى عايز أحقق حجات كتير".

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مصر 365

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