أخبار عاجلة

8 الصبح - الكابتن عادل مصطفي يتحدث عن تجربته فى التدريب فى نادي الشرطة العراقي -
ضبط 15 ألف عبوة دواء مهربة وفاسدة في صيدليتين بالإسكندرية -
بالصور.. حملة موسعة لإزالة الإشغالات في دمياط -
بالصور.. بوابات أمنية إلكترونية تزامنًا مع افتتاح معرض دسوق للكتاب -
وزير الأوقاف الأسبق: المسابقة العالمية للقرآن بارقة أمل في ظروف صعبة -
مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر" -
بالصور.. اليابان تكشف عن أفخم قطار في العالم.. والتذكرة بـ2500 دولار -
مقتل 57 مسلحا في أفغانستان -
وزير الصحة يتوجه لبورسعيد لمراجعة تجهيز المستشفيات قبل تطبيق التأمين الصحي -
انقطاع المياه عن منطقتين بالجيزة لمدة 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الداخلية": لا صحة لانفجار قنبلة فى إرهابى حاول تفجيرها بسوق الحى العاشر

Google+ Print
"الداخلية": لا صحة لانفجار قنبلة فى إرهابى حاول تفجيرها بسوق الحى العاشر "الداخلية": لا صحة لانفجار قنبلة فى إرهابى حاول تفجيرها بسوق الحى العاشر

اولا لولا هذه السيده ما وجدنا مخدرات ولا وجدنا تجار المخدرات لثانيا لولا هذه السيده ما وجدنا بلطجيه ومسجيلن خطر ثالثا لولا هذه السيده ما وجدنا القتل لانها الطرف الثالث رابعاا لولا هذه السيده ما فتحت السجون للبلطجيه خامسا لولا هذه السيده وجدنا شبكات الدعاره سادسا هذه السيده هي التي تعتدي علي المواطنين في الشارع واقسام الشرطه وفي السجون وتجبر المسجونين علي اغتصاب بعضهم وهي التي تعتدي علي المواطنين بالضرب والقتل وتلقي بالشوارع وغيره هذه السيده هي التي اغتصبت فتاه الساحل في سيارة الشرطه وليس الاثنين اومناء الشرطه هذه السيده التي تسهل دخول المخدرات والسلاح والممنوعات من المواني والجمارك والحدود وتحمي التجار الكبار انها هي التي تحمي الفساد هذه السيده هي التي تعتدي انها الطرف الثالث الذي تبحث عنه هذه السيده هي التي تفتعل الحوادث المدبره سواء اقتصاديه او سياسيه او جنائيه هذه السيده هي صحبة كل الجرائم التي حدثت وكذا الخطف حيث بصراحه ان الشرطه مظلومه وليس لها اي ذنب مع تلك السيده الذئب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر"

مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر"

السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة

السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم