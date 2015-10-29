"الداخلية": لا صحة لانفجار قنبلة فى إرهابى حاول تفجيرها بسوق الحى العاشر

اولا لولا هذه السيده ما وجدنا مخدرات ولا وجدنا تجار المخدرات لثانيا لولا هذه السيده ما وجدنا بلطجيه ومسجيلن خطر ثالثا لولا هذه السيده ما وجدنا حوادث القتل لانها الطرف الثالث رابعاا لولا هذه السيده ما فتحت السجون للبلطجيه خامسا لولا هذه السيده وجدنا شبكات الدعاره سادسا هذه السيده هي التي تعتدي علي المواطنين في الشارع واقسام الشرطه وفي السجون وتجبر المسجونين علي اغتصاب بعضهم وهي التي تعتدي علي المواطنين بالضرب والقتل وتلقي بالشوارع وغيره هذه السيده هي التي اغتصبت فتاه الساحل في سيارة الشرطه وليس الاثنين اومناء الشرطه هذه السيده التي تسهل دخول المخدرات والسلاح والممنوعات من المواني والجمارك والحدود وتحمي التجار الكبار انها هي التي تحمي الفساد هذه السيده هي التي تعتدي انها الطرف الثالث الذي تبحث عنه مصر هذه السيده هي التي تفتعل الحوادث المدبره سواء اقتصاديه او سياسيه او جنائيه هذه السيده هي صحبة كل الجرائم التي حدثت وكذا الخطف حيث بصراحه ان الشرطه مظلومه وليس لها اي ذنب مع تلك السيده الذئب