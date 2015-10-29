هيثم الحريرى: أول طلب إحاطة سأقدمه لوزير الإسكان حول غرق الإسكندرية

أكد هيثم الحريرى نجل المناضل أبو العز الحريرى والفائز بمقعد البرلمان عن دائرة محرم بك فى الانتخابات البرلمانية، إن قضية الفساد من أولى أولوياته فى البرلمان القادم.

وقال فى تصريحات خاصة بـ"اليوم السابع"، إن أول طلب إحاطة سوف يتقدم به فى الدورة البرلمانية القادمة، هو طلب إحاطة مقدم إلى وزير الإسكان والتنمية المحلية، بشأن كارثة غرق الإسكندرية والتى أدت إلى وفاة 5 أشخاص فى حوادث متفرقة.

وأشار النائب هيثم الحريرى، إلى أن ما حدث فى الإسكندرية فى الكارثة الأخيرة لتراكم مياه الأمطار، يعد أحد أشكال الإهمال والفساد، خاصة وأنه إلى الآن لا توجد محاسبة حقيقة لأى مسئول سواء مسئولى شركة الصرف الصحى أو الأحياء.

وأضاف أن الملف الثانى الذى يوليه أهمية قصوى هو التعليم والصحة، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المدارس لم تكن بالمستوى المقبول هذا العام الدراسى لتلقى العملية التعليمية، حيث إن هناك 100 مدرسة بالإسكندرية لم تكن بالحالة الجيدة التى تسمح بتقديم خدمة تعليمية جيدة، بالإضافة إلى الكثافة العددية فى بعض المدارس والتى قد تصل إلى 120 طالبا فى الفصل.

وتابع "الحريرى": أن هذا الوضع المتردى يؤدى إلى الإقبال على الدروس الخصوصية كما أن الوضع المالى للمدرسين سيئ ولا يستطيع من خلاله تقديم خدمة تعليمية على المستوى العلمى المطلوب.

وحول الملف الصحى قال إن المستشفيات الحكومية حدث ولا حرج، وأنه لابد من الاهتمام الشديد بهذا الملف واستغلال المستشفيات التى أنشأها بملايين الجنيهات ومازالت غير مستغلة إلى الآن بسبب نقص التمريض والأطباء خاصة بالمناطق النائية مثل قرى أبيس.