بالصور.. فلسطينون يلتقطون "سيلفى" أثناء مواجهتهم الموت

تداول نشطاء فلسطينيون على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"صورا للشباب الفلسطينى وهم يلتقطون صورا خلال مواجهتهم لقوات الاحتلال الإسرائيلى خلال الانتفاضة الفلسطينية التى بدأت منذ الشهر الجارى بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة.

وتنوعت خلفيات الصور السيلفى التى التقطها الفلسطينيون حيث حرص شابين على التقاط صورة وخلفهما نار مشتعلة، والحجارة التى يرشقون بها جنود الاحتلال وغيرها من الصور .

كما حرص جريح فلسطينى على التقاط صورة سيلفى وهو بالمستشفى يتلقى العلاج بعد إصابته خلال مواجهات مع قوات الاحتلال فى الضفة الغربية



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