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بالفيديو.. مصطفى الفقى لحمدى رزق:"فى حب مصر"ستكون الظهير السياسى للرئيس

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بالفيديو.. مصطفى الفقى لحمدى رزق:"فى حب مصر"ستكون الظهير السياسى للرئيس بالفيديو.. مصطفى الفقى لحمدى رزق:"فى حب مصر"ستكون الظهير السياسى للرئيس
أكد الدكتور مصطفى الفقى، الكاتب والمفكر، عدم وجود علاقة بين ضعف الإقبال على المشاركة الانتخابية وشعبية الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفًا: "شعبية الرئيس عاوز تقيسها بما حصلت عليه قائمة "فى حب "، لأنه وقر فى ذهن المصريين جميعًا وأنا أولهم أن هذه المجموعة هى التى حصلت على الدعم الرسمى من الدولة بشكل أو بآخر"، على حد قوله.
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>وقال "الفقى"، خلال حواره مع حمدى رزق ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن كل الذين حصلوا على أصوات فى قائمة "فى حب مصر" عليهم أن يعلموا أنها نتيجة انعكاس ضوء السيسى وشعبيته الكبيرة عليهم، مرجحًا أن تكون قائمة "فى حب مصر" هى الظهير السياسى للرئيس وأيضًا من ينضم إليهم.

وأشاد الدكتور مصطفى الفقى، بمجهود حزب مستقبل وطن حتى دخول الانتخابات البرلمانية برئاسة محمد بدران، موضحًا: "هناك إحساس لدى الناس تجاه جزء منها بأنها الظهير الخفى مستقبلاً للنظام القائم بخلاف مجموعة فى حب مصر"، على حد قوله، لافتًا إلى أن نتائج "فى حب مصر" و"مستقبل وطن" فى انتخابات البرلمان تحسب كمؤشرات لشعبية الرئيس السيسى.

وأضاف الكاتب والمفكر السياسي، أن شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسى لا تزال فى المرتبة الأعلى بين جموع المصريين، مشيرًا إلى المشروعات التى تمنح الأمل فى المستقبل مثل قناة السويس الجديدة، فضلاً عن أنه استطاع تحقيق مكاسب عدة كفيلة بالحفاظ على شعبيته مثل مقعد مجلس الأمن غير الدائم ونسبة التصويت عليه فى ظل هذه المرحلة الحالية.
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مصر 365

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