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النيابة تحيل المتهم بتحرش "فتاة المول" إلى محاكمة عاجلة فى 7 نوفمبر

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النيابة تحيل المتهم بتحرش "فتاة المول" إلى محاكمة عاجلة فى 7 نوفمبر النيابة تحيل المتهم بتحرش "فتاة المول" إلى محاكمة عاجلة فى 7 نوفمبر
أمرت نيابة الجديدة، منذ قليل، بإحالة المتهم بالتحرش بـ"فتاة المول"، للمحاكمة العاجلة، حددت 7 نوفمبر لنظر أولى جلسات محاكمته أمام محكمة جنح مصر الجديدة.

كانت النيابة أمرت اليوم الخميس، بإخلاء سبيله بكفالة 100 جنيه على ذمة التحقيق فى القضية، وذلك بعدما تقدم محاميه بتقرير طبى للنيابة العامة، يفيد فيه بمعاناة موكله من مرض "الصرع" وهو ما يؤثر على سلوكه الشخصى.

وأنكر المتهم بالتحرش بفتاة "المول"، ارتكابه للواقعة، وذلك خلال التحقيقات التى باشرتها نيابة مصر الجديدة مساء أمس الأربعاء.

"هانى" أكد أنه توجه للمول لشراء ملابس، إلا أنه فوجئ بالفتاة تتحدث بهاتفها المحمول وتسب أحد الأشخاص، ما دفعه للنظر إليها، ففوجئ بالفتاة تستوقفه وتسبه بأمه، مضيفا "مقدرتش أمسك أعصابى وضربتها بالقلم"، مشددا على عدم تحرشه بها سواء جنسيا أو لفظيا.

وكانت "سمية. ع"، طالبة، قد تقدمت ببلاغ إلى قسم شرطة مصر الجديدة، تفيد بأنه أثناء تواجدها بمول الحرية، فوجئت بشاب يقف أمام البوابة ويتحرش بها، وعندما اعترضت وهددته بإحضار أمن المول سبها وتعدى عليها بالضرب.

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مصر 365

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