تفاصيل ضبط نجل عضو بالبرلمان وبحوزته أسلحة وطلقات حية بالإسكندرية

حصل "اليوم السابع"، على تفاصيل القبض على نجل عضو البرلمان فى الإسكندرية " ر. ر " وبحوزته أسلحة نارية وطلقات حية.

وكان اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية تلقى بلاغاً من الملازم أول محمود أبوكليلة المعين لتأمين الطرق بطريق إسكندرية الصحراوى، يفيد بقيام عدد من الأهالى بالإبلاغ عن شخص بحوزته سلاح نارى ومتوقف على جانب الطريق.

وانتقلت قوات الكمين، حيث تم ضبط المتهم وتبين وجود سيارة رقم س ر ه 5931 كيا كارينز، يستقلها "بلال. ر.ر" طالب مواليد 1995 وبحوزته سلاح رشاش وعدد 527 طلقة نارية، ومبلغ 2400 جنيه وهاتف محمول، كما ضبط معه قائد السيارة، وتم تحرير محضر 31969 جنايا 2015 وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.