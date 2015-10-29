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"راديو سوا" يرشح السيسى من الشخصيات المؤثرة فى الشرق الأوسط خلال 2015

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"راديو سوا" يرشح السيسى من الشخصيات المؤثرة فى الشرق الأوسط خلال 2015 "راديو سوا" يرشح السيسى من الشخصيات المؤثرة فى الشرق الأوسط خلال 2015
رشح موقع "راديو سوا" الأمريكى الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضمن أكثر 10 شخصيات تأثيرا فى الشرق الأوسط والعالم العربى خلال عام 2015 .

وقال الموقع الأمريكى إن من أهم إنجازات الرئيس السيسى خلال هذا العام هو افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة وكذلك القضاء على مشكلة الكهرباء التى كانت تؤرق المصريين خاصة فى فصل الصيف ، بالإضافة إلى إيجاد حل لمشكلة الخبز، والمساعدات الاجتماعية للفقراء بمصر.

ومن بين الشخصيات العربية المرشحة كذلك الرئيس اليمنى عبد ربه منصورهادى، والرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح، ووزير الخارجية العمانى يوسف بن علوى والوساطة الرباعية فى تونس، ولى العهد السعودى محمد بن سلمان ،رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى ،ولى عهد أبو ظبى محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس السورى بشار الأسد، الشيخ نمر النمر.

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مصر 365