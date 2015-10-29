حملة أمنية بالعاشر من رمضان تضبط طبنجة وفرد خرطوش و2 كيلو بانجو

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير المباحث الجنائية بالشرقية بعد إبلاغ العقيد محمد عربان رئيس مباحث العاشر من رمضان، بتفاصيل الحملة الأمنية التى شنتها قوات قسم شرطة ثان العاشر وتمكنت من ضبط طبنجة وفرد خرطوش و2 كيلو ونصف بانجو بحوزة 3 خارجين على القانون.

وقاد الحملة رئيس مباحث قسم ثان العاشر، الرائد أحمد متولى والنقيب أحمد القاضى معاون أول المباحث وتم القبض على" م ش م ع " 45 سنة عامل مجاورة 59 وبحوزته سلاح نارى طبنجة 9 ملى والخزينة الخاصة بها وتم تحرير المحضر 7082 جنح ثانى العاشر، وأمرت النيابة برئاسة المستشار محمد جودة وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

كما تم القبض على " م س ا م " مشرف فنى مقيم فى المجاورة 59 وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة من ذات العيار وتم تحرير المحضر رقم 7083 جنح ثانى العاشر وأمرت النيابة برئاسة المستشار محمد جودة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

ونجحت الحملة أيضا فى القبض على " م م ا" الوصيفى 20 سنة ومقيم بالمجاورة 55 وبحوزته 22 لفافة ورقية للبانجو يقدر وزنها 2 كيلو ونصف بانجو ومبلغ مالى 310 جنية وتليفون محمول وتم تحرير المحضر رقم" 7084 " جنح ثانى العاشر وأمرت النيابة برئاسة المستشار محمد جودة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.