"تيفاني آند كو" تفتتح أكبر متجر لها في مدينة الرياض

احتفلت "تيفاني آند كو" Tiffany&Co اليوم بافتتاح أكبر متجرٍ لها في المنطقة، في قلب مركز المملكة، الذي أصبح اليوم الوجهة الأمثل لعشاق الرفاهية في مدينة الرياض. يمتدّ المتجر الجديد على مساحةٍ تفوق 3638 قدماً مربعةً مقسمةً على طابقين، ليمثّل الموقع الرابع في المملكة الذي تفتتحه دار المجوهرات الراقية بالتعاون مع شريكتها مؤسسة محمد عثمان المعلم.

تضيء ماسات تيفاني أند كو" Tiffany&Co المتجر، بما فيها خواتم الخطوبة، أسمى رموز الحب الحقيقي؛ وماسات تيفاني الصفراء Yellow Diamonds المتألقة؛ ومجوهرات إلسا بيريتي ذات الأناقة البسيطة، وابتكارات بالوما بيكاسو الملونة. كما سيكتشف العملاء أيضاً مجوهرات Atlas®الجريئة والغرافيكية، ومجموعة Tiffany T، إضافةً إلى مجموعةTiffany Victoria™ الأخيرة، وTiffany Bow، وTiffany Infinity، من توقيع مديرة التصميم لدى تيفاني فراشيسكا أمفيثياتروف. تزخر هذه المجموعات بكلّ ما في مدينة نيويورك، من طاقةٍ واستبشار، تكريماً للمدينة الأم التي تأسست فيها الشركة عام 1837.

وينعكس إرث التصميم الخاص بـ تيفاني أند كو" Tiffany&Co في أروع مجوهرات العالم وسط أجواء المتجر من الزجاج والرخام، والفولاذ، وتألق أزرق تيفاني الشهير Tiffany Blue. ينبض القسم الداخلي للمتجر بالتاريخ ويبدو واضحاً من خلال الجوانب العديدة للأناقة والتقليد، وهو مستوحىً من متجر تيفاني أند كو" Tiffany&Co الشهير في فيفث أفينيو، ويتميز برموز مبتكرة من أرشيف الدار. فكلّ عنصر من عناصر التصميم يمثّل تكريماً لإرث الدار بحرفيته العالية الممتدة على مدى 178 عاماً.