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الإسماعيلي: علاقتنا بالسولية انتهت ومن حقه الانتقال للأهلي

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الإسماعيلي: علاقتنا بالسولية انتهت ومن حقه الانتقال للأهلي الإسماعيلي: علاقتنا بالسولية انتهت ومن حقه الانتقال للأهلي

عمرو السولية

يرى العميد محمد أبو السعود رئيس نادي الإسماعيلي، أن عمرو السولية لاعب الفريق السابق والشعب الإماراتي الحالي من حقه الانتقال للأهلي أو لغيره.

وترددت أنباء قوية عن اتفاق الأهلي مع الشعب الإماراتي على الحصول على خدمات السولية مقابل 400 ألف دولار خلال فتر الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

وقال أبو السعود في تصريحات تلفزيونية عبر قناة “النهار ” إن السولية لاعب محترف وله الحق في اختيار المكان الذي يمثله، مشيرا إلى الإسماعيلي علاقته باللاعب انتهت.

وأوضح رئيس الإسماعيلي، أن السولية لازال مقيد في قائمة ناديه، كما أن هناك شرطا في عقد اللاعب والشعب يقضي بعم إمكانية فسخ التعاقد مع طرف واحد، مؤكدا أنه لا يظن أن النادي الإماراتي حصل على اللاعب لمجرد بيعه للأهلي.

و اختتم تصريحاته مشددا أن ناديه فعل ما يمكنه لمنع عودة السولية للأهلي، متوقعا أن اللاعب سوف ينتقل للفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري.

يذكر أن الإسماعيلي أعلن في قترة الانتقالات الصيفية الماضية رفضه يبيع اللاعب للأهلي بأي مبلغ بعد حصول الأحمر على توقيع اللاعب بدون علم إدارة الدراويش، لتنهي الأزمة برحيل اللاعب للشعب الإماراتي .

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أونا

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