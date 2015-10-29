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محللة سياسية روسية: على واشنطن الاستماع لصوت موسكو في الأزمة السورية

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محللة سياسية روسية: على واشنطن الاستماع لصوت موسكو في الأزمة السورية محللة سياسية روسية: على واشنطن الاستماع لصوت موسكو في الأزمة السورية

بشار الأسد

 

قالت، إيلينا سوبونينا، المحللة السياسية الروسية، إن روسيا ليست مستعدة الآن لمناقشة مصير الرئيس السوري بشار الأسد، لكونها تترك هذا الموضوع للرئيس الأسد نفسه من ناحية: “هل سيُشارك في الانتخابات الرئاسية المُقبلة أم لا”.

وأضافت سوبونينا خلال لقاء لها ببرنامج “وراء الحدث” المذاع على قناة “الغد” العربي ، مع الإعلامي علاء الشيخ، أن روسيا تطلب من الولايات المتحدة الأمريكية الاستماع لصوتها في الأزمة السورية، وكذلك إجابتها على سؤال: “هل هي مستعدة للتعاون مع روسيا في مجال مكافحة الإرهاب أم لا”.
> وأكدت سوبونينا أن الولايات المتحدة الأمريكية من عام ونصف لم تحقق أي نجاحات في الأزمة السورية، لذلك يجب عليها الإنصات لصوت روسيا.
> في غضون ذلك، قال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون، إدموند غريب، إن مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد ما زال غامضًا، لأنّه من المؤكد وجود خلاف بين الأطراف المشاركة في اجتماع فيينا المقرر عقده غدًا الجمعة.
> وأوضح غريب أنّ واشنطن تعتقد أنّه هناك فرصة أكثر من أي وقت مضى لإخراج سورية من “الجحيم”، لافتاً إلى أنه يجب الحفاظ على وحدة سورية، وعلى أنْ تكون دولة علمانية عند مناقشة أزمتها في أي اجتماع، في إشارة إلى فيينا المرتقب.

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أونا

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