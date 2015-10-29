7 نوفمبر أولى جلسات محاكمة المتهم بالتحرش بـ«فتاة المول»

أمرت نيابة مصر الجديدة، بإحالة المتهم بالتحرش بـ”فتاة المول”، للمحاكمة العاجلة، حددت 7 نوفمبر لنظر أولى جلسات محاكمته أمام محكمة جنح مصر الجديدة.

كانت النيابة أمرت اليوم الخميس، بإخلاء سبيله بكفالة 100 جنيه على ذمة التحقيق في القضية، وذلك بعدما تقدم محاميه بتقرير طبي للنيابة العامة، يفيد فيه بمعاناة موكله من مرض “الصرع” وهو ما يؤثر على سلوكه الشخصي.

وأنكر المتهم بالتحرش بفتاة “المول”، ارتكابه للواقعة، وذلك خلال التحقيقات التي باشرتها نيابة مصر الجديدة مساء أمس الأربعاء.

“هاني” أكد أنه توجه للمول لشراء ملابس، إلا أنه فوجيء بالفتاة تتحدث بهاتفها المحمول وتسب أحد الأشخاص، ما دفعه للنظر إليها، ففوجيء بالفتاة تستوقفه وتسبه بأمه، مضيفًا “مقدرتش أمسك أعصابي وضربتها بالقلم”، مشددًا على عدم تحرشه بها سواء جنسيًا أو لفظيًا.

يذكر أن “سمية. ع”، طالبة، قد تقدمت ببلاغ إلى قسم شرطة مصر الجديدة، تفيد بأنه أثناء تواجدها بمول الحرية، فوجئت بشاب يقف أمام البوابة ويتحرش بها، وعندما اعترضت وهددته بإحضار أمن المول سبها وتعدى عليها بالضرب.