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وقف الضابط المعتدي على سيدة مجلس الوزراء لحين انتهاء التحقيقات

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وقف الضابط المعتدي على سيدة مجلس الوزراء لحين انتهاء التحقيقات وقف الضابط المعتدي على سيدة مجلس الوزراء لحين انتهاء التحقيقات

 

صورة من الفيديو

أمر المستشار أحمد حنفي رئيس نيابة قصر النيل وقف عميد الشرطة المتهم بالاعتداء على سيدة مجلس الوزراء عن العمل لحين انتهاء التحقيقات وإخلاء سبيله بضمان وظيفته ووجهت له النيابة تهمة استعمال القسوة.

وقال المستشار ضياء تاج الدين مدير النيابة إن التحقيقات مع الشاكية وشهود الواقعة أكدت أن السيدة المجني عليها قد قدمت العديد من الشكاوى لمجلس الوزراء لرفع درجة وظيفتها من الخامسة إلى الرابعة بعد حصولها على دبلوم تجارة، حيث تعمل موظفة بوزارة الزراعة، ولكنها لم تجد ردًا على شكواها، وأن المجنى عليها في يوم الواقعة توجهت لمقر مجلس الوزراء، لعلمها بوجود رئيس الوزراء وانعقاد المجلس كل أربعاء وأثناء وقوفها أمام الباب طلب منها عميد شرطة التوجه بشكواها إلى صندوق الخدمات وبالفعل توجهت ولم يقابلها أحد فعادت إلى الباب الرئيسي، ووجدته مغلقًا بالجنازير، وعندما حاولت دخوله تعدى عليها عميد الشرطة بالضرب على يدها لمغادرة المكان.

 

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