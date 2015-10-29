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انسحاب 5 رعاة من برنامج “صبايا الخير”

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انسحاب 5 رعاة من برنامج “صبايا الخير” انسحاب 5 رعاة من برنامج “صبايا الخير”

صبايا الخير – ريهام سعيد

كتبت – إنجي لطفي

رصدت وكالة “ona” تغريدات لخمس شركات رعاة لبرنامج “صبايا الخير” على شاشة النهار، أعلنوا فيها عن انسحابهم من رعاية البرنامج مؤكدين على عدم مسئوليتهم عن محتوي البرنامج.

وجاءت الخمس شركات على التوالي بيتي للعصائر، والمراعي للألبان، وalo eva للعناية بالشعر، وeve baby لحفاضات الأطفال، وفيتراك.

شركة”alo eva” أعلنت عن وقف رعايتها لبرنامج ” صبايا الخير” والذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، حيث تؤكد الشركة على عدم مسئوليتها عن محتوى أى من البرامج التي تقوم بإذاعة إعلاناتها على قنواتها، وبشان برنامج صبايا الخير والمثار جدل حوله فقد قامت الشركة بوقف رعايتها للبرنامج.

أما شركة بيتي على صفحتها الرسمية قالت: “كخطوة إيجابية وقفت إعلاناتها على برنامج ريهام سعيد و تُعلِن عدم مسؤليتها عن مُحتوى البرنامج.”

أما شركة المراعي للألبان فكتب على صفحتها: “المراعي كخطوة إيجابية وقفت إعلاناتها على برنامج ريهام سعيد و تُعلِن عدم مسؤليتها عن مُحتوى البرنامج”.

أما شركة “eva baby”، فقالت الصفحة: “يعلن منتج ايفى بيبى انه غير مسؤول عن محتوى البرامج التى يقوم برعايتها و قد تقرر وقف رعاية ايفى بيبى لبرنامج صبايا الخير”.

أما شركة فيتراك قالت: “ڤيتراك كخطوة إيجابية وقفت إعلاناتها على برنامج ريهام سعيد و تُعلِن عدم مسؤليتها عن مُحتوى البرنامج”.

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أونا

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