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القوات المسلحة تشكر مدير أمن الفيوم لنجاح التنسيق فى تأمين الانتخابات

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القوات المسلحة تشكر مدير أمن الفيوم لنجاح التنسيق فى تأمين الانتخابات القوات المسلحة تشكر مدير أمن الفيوم لنجاح التنسيق فى تأمين الانتخابات
استقبل اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، والقيادات الأمنية بالمحافظة، اللواء أشرف فريد رئيس أركان إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، وقائد قوات تأمين الانتخابات البرلمانية بمحافظة الفيوم والمستشار العسكرى بالمحافظة.

وقدم رئيس أركان إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، شكرًا وتقديرًا الجهاز الأمنى بالفيوم لنجاحه بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة فى العبور بالعملية الانتخابية فى جولتيها بأمن وسلام دون ما يعكر صفو الأمن العام.

وخلال الزيارة تم تبادل الدروع التذكارية، وأكد اللواء أشرف فريد عن شكره وتقديره للجهاز الأمنى تحت قياده السيد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخليه متمنيًا الامن والاستقرار لمصر.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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