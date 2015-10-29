نائب سفاجا والقصير: سأسعى لحل أزمات مياه الشرب والمنظومة الصحية

قال أحمد أبو خليل، الفائز بمقعد الدائرة الثانية فى البحر الأحمر، والتى تضم مدن سفاجا والقصير ومرسى علم أن من أهم أولوياته حل مشكلة مياه الشرب خاصة فى القصير .

وأضاف أبو خليل في تصريح لـ"اليوم السابع" أن مياه الشرب من أهم المشاكل التي يعاني منها الجميع ولابد من حلها بجانب مشكلة الصرف الصحي حيث أغلب شوارع الدائرة الثانية ومنازلها بلا صرف.

وأوضح الفائز بمقعد الدائرة الثانية أن هناك فاجعة تسمى العشوائيات لابد من وضع حل جذري لها، مشيرًا إلى أنه سوف يحاول جاهدًا لتحويل مدينة القصير إلى مدينة اقتصادية من خلال ما تمتلكه من ثروت معدنية وميناء قديم هو الأشهر فى تاريخ البحر الأحمر.

وتابع أبو خليل: القصير من المدن التى تجاهلتها أغلب الحكومات رغم أنها تاريخية ومن أقدم مدن البحر الأحمر ولابد من وضعها على خارطة الصناعة والاستثمار من جديد.

وعن مدينة سفاجا قال أحمد أبو خليل إن بها واجهة ملاحية جبارة تسمى ميناء سفاجا أشهر الموانئ البحرية وسوف يعمل جاهدًا على مناقشة توسعة الميناء بحيث يشمل مشاريع ضخمة لتشغيل الشباب، مشيرًا إلى أن مدينة سفاجا انفجرت بها العشوائيات وسوف يحاول جاهدًا تطويرها بشتى الطرق.

وأكد أبو خليل، أن البحر الأحمر عامة تعانى تدهور فى المنظومة الصحية وسوف يتفق مع نواب الدوائر الأخرى بالمحافظة وبذل جهد لإنشاء مستشفي دولي بالبحر الأحمر وجامعة وإنهاء مستشفى القصير المركزي بالقضاء على الإهمال فيه.