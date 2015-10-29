الرئيس لعاهل البحرين:استقرار المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على التزام مصر تجاه أمن واستقرار مملكة البحرين ودول الخليج العربية، والوقوف معها ضد مختلف التحديات، مؤكدا أن أمن البحرين واستقرارها، جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن السيسى عقد جلسة مباحثات مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة رحب خلالها ملك البحرين بالرئيس، وعبر عن سعادته بالزيارة التى تعكس عمق العلاقات الأخوية التى تربط البلدين، وتطرق اللقاء إلى أهمية متابعة الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وتدارك الأوضاع الأمنية فى عدد من الدول العربية.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم إلى مملكة البحرين، وكان فى استقباله بمطار المنامة، الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، والأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، والأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولى العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بصحبة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى قصر القضيبية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال.

وأشار الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى قوة ومتانة وأهمية العلاقات مع مصر، مؤكّدًا حرص المملكة على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر على جميع المستويات فى هذه المرحلة المهمة من تاريخ المنطقة.

وعَبَّرَ الرئيس السيسى، عن تقديره لحفاوة الاستقبال وسعادته بزيارة مملكة البحرين، مشيدًا بالمواقف المشرفة التى تتخذها المملكة لدعم إرادة الشعب المصرى ومساندة القضايا العربية المختلفة، متمنياً لحكومة وشعب البحرين الشقيق دوام الاستقرار ومزيد من التقدم والتطور.

ولفت الرئيس إلى أهمية مواصلة العمل على توحيد الصف العربى وتضامنه لمواجهة كافة التحديات الإقليمية التى تواجه المنطقة العربية، والعمل على صون مقدراتها، ومحاربة التطرف والعنف والتصدى للتنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة التى تهدف الى تقويض ركائز أمن واستقرار الدول ومؤسساتها الوطنية.

وبحث الجانبان عددًا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما فيما يتعلق بالتطورات الجارية فى اليمن وسوريا وليبيا، وسبل التعامل مع تداعياتها على الأمن العربى الجماعى. وقد تطابقت رؤى الجانبين بشأن تلك القضايا، وأكدا على ضرورة تعزيز التضامن العربى ومد جسور التواصل والتعاون والحوار مع المجتمع الدولى لإيجاد حلول مشتركة لمختلف القضايا والتحديات الإقليمية والدولية.

ملك البحرين للسيسى: مصر تمثل العمق الإستراتيجى لحماية الأمة العربية

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