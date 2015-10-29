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الرئيس السيسى متحدثًا رئيسيًا فى الجلسة الافتتاحية غدا لحوار المنامة

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الرئيس السيسى متحدثًا رئيسيًا فى الجلسة الافتتاحية غدا لحوار المنامة الرئيس السيسى متحدثًا رئيسيًا فى الجلسة الافتتاحية غدا لحوار المنامة
يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، غدًا الجمعة، كمتحدث رئيسى فى الجلسة الافتتاحية لحوار المنامة، الذى يُعَد من أهم المنتديات على المستوى الدولى لمناقشة القضايا الأمنية، وأهم التحديات التى تواجه منطقة الخليج العربى والشرق الأوسط.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وصل مساء اليوم الخميس، إلى مملكة البحرين، وكان فى استقباله بمطار المنامة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، والأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، والأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، ولى العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء.

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مصر 365