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شركة ثالثة تنسحب من رعايتها لبرنامج «ريهام سعيد»

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ريهام سعيد

أعلنت شركة “مراعي ” على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك”، بوقف إعلاناتها على برنامج ” صبايا الخير” التي تقدمه “ريهام سعيد”، و ذلك في إطار  حملة المقاطعة المقامة ضد البرنامج على أثر الحلقة المثيرة للجدل حلقة “فتاة المول”.

ونشرت المراعي مصر على صفحتها قائلة :‘‘ كخطوة إيجابية وقفت إعلاناتها على برنامج ريهام سعيد و تُعلِن عدم مسؤليتها عن مُحتوى البرنامج’’.

يذكر أن قام الإعلامي ” باسم يوسف” بتدشين حملة دعائية للشركات المقاطعة لبرنامج صبايا الخير، و قد انضمت للحملة شركة “ Evy Baby”.

 

 

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