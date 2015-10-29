شركة ثالثة تنسحب من رعايتها لبرنامج «ريهام سعيد»

أعلنت شركة “مراعي مصر” على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك”، بوقف إعلاناتها على برنامج ” صبايا الخير” التي تقدمه “ريهام سعيد”، و ذلك في إطار حملة المقاطعة المقامة ضد البرنامج على أثر الحلقة المثيرة للجدل حلقة “فتاة المول”.

ونشرت المراعي مصر على صفحتها قائلة :‘‘ كخطوة إيجابية وقفت إعلاناتها على برنامج ريهام سعيد و تُعلِن عدم مسؤليتها عن مُحتوى البرنامج’’.

يذكر أن قام الإعلامي ” باسم يوسف” بتدشين حملة دعائية للشركات المقاطعة لبرنامج صبايا الخير، و قد انضمت للحملة شركة “ Evy Baby”.