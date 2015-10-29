وزير الأثار يفتتح معبد «هيبس» بالوادي الجديد‎

افتتح وزير الأثار الدكتور ممدوح الدماطي، ومحافظ الوادي الجديد معبد ‘‘هيبس’’ بعد الانتهاء من ترميمه، وذلك بهدف تنشيط السياحة الداخلية والخارجية.

وأوضح وزير الأثار أن معبد هيبس هو الوحيد الباقي من العصر الصاوي، ويمثل مختلف العصور التاريخية الشاهدة على حضارة منطقة الواحات الخارجة والداخلة.

وأكد الوزير أن المحافظة بها زخم أثري، وأنه يسعى بشكل جاد وبالتنسيق مع وزارة السياحة لوضع الوادي الجديد على الخريطة السياحية العالمية خلال الفترة القادمة، وأنه سيتم تباعًا تطوير وافتتاح مناطق أخرى بالوادي الجديد، منها قرية القصر الإسلامية ومعبد دوش بمدينة باريس، بعد أن قام الوزير والمحافظ بتفقد المعبد صباح اليوم.

وأكد الوزير بأن الوزارة تقوم حاليًا بالانتهاء من الإجراءات الماليه الخاصة بانشاء مخزن متحفي بالوادي الجديد لحفظ الأثار،

وطلب المحافظ من الوزير ضم بعض الأماكن الأثرية بالمحافظة، وافتتاحها وترميم بعض المواقع الأثرية، والتدخل لتمهيد الطرق المؤدية للمواقع الأثرية ورصفها.