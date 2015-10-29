أخبار عاجلة

8 الصبح - الكابتن عادل مصطفي يتحدث عن تجربته فى التدريب فى نادي الشرطة العراقي -
ضبط 15 ألف عبوة دواء مهربة وفاسدة في صيدليتين بالإسكندرية -
بالصور.. حملة موسعة لإزالة الإشغالات في دمياط -
بالصور.. بوابات أمنية إلكترونية تزامنًا مع افتتاح معرض دسوق للكتاب -
وزير الأوقاف الأسبق: المسابقة العالمية للقرآن بارقة أمل في ظروف صعبة -
مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر" -
بالصور.. اليابان تكشف عن أفخم قطار في العالم.. والتذكرة بـ2500 دولار -
مقتل 57 مسلحا في أفغانستان -
وزير الصحة يتوجه لبورسعيد لمراجعة تجهيز المستشفيات قبل تطبيق التأمين الصحي -
انقطاع المياه عن منطقتين بالجيزة لمدة 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزير الأثار يفتتح معبد «هيبس» بالوادي الجديد‎

Google+ Print
وزير الأثار يفتتح معبد «هيبس» بالوادي الجديد‎ وزير الأثار يفتتح معبد «هيبس» بالوادي الجديد‎

افتتاح معبد هيبس

افتتح وزير الأثار الدكتور ممدوح الدماطي، ومحافظ الوادي الجديد معبد ‘‘هيبس’’ بعد الانتهاء من ترميمه، وذلك بهدف تنشيط السياحة الداخلية والخارجية.

وأوضح وزير الأثار أن معبد هيبس هو الوحيد الباقي من العصر الصاوي، ويمثل مختلف العصور التاريخية الشاهدة على حضارة منطقة الواحات الخارجة والداخلة.

وأكد الوزير أن المحافظة بها زخم أثري، وأنه يسعى بشكل جاد وبالتنسيق مع وزارة السياحة لوضع الوادي الجديد على الخريطة السياحية العالمية خلال الفترة القادمة، وأنه سيتم تباعًا تطوير وافتتاح مناطق أخرى بالوادي الجديد، منها قرية القصر الإسلامية ومعبد دوش بمدينة باريس، بعد أن قام الوزير والمحافظ بتفقد المعبد صباح اليوم.

وأكد الوزير بأن الوزارة تقوم حاليًا بالانتهاء من الإجراءات الماليه الخاصة بانشاء مخزن متحفي بالوادي الجديد لحفظ الأثار،

وطلب المحافظ من الوزير ضم بعض الأماكن الأثرية بالمحافظة، وافتتاحها وترميم بعض المواقع الأثرية، والتدخل لتمهيد الطرق المؤدية للمواقع الأثرية ورصفها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا