بالصور.. بدء اجتماع فيينا حول مستقبل الأسد بمشاركة 4 دول

قالت قناة العربية ، إن الوفود المشاركة فى اجتماع فيينا حول تطورات الأوضاع فى سوريا وصلت مساء اليوم إلى مقر الاجتماع ، ويضم الاجتماع 4 دول هم روسيا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا.

ويأتى الاجتماع الذى يبحث فى دور الأسد بالمرحلة الانتقالية السياسية فى سوريا، استكمالا للاجتماع الأول الذى شهدته العاصمة النمساوية يوم الجمعة الماضى، وبعد أسبوع حافل بالمساعى الدبلوماسية والمواقف السياسية.

وسيلى هذا الاجتماع غدا الجمعة لقاء موسع مع دبلوماسيين اقليميين واوروبيين لبحث احتمالات التوصل إلى تسوية فى سوريا، حيث أدت الحرب الاهلية الى مقتل أكثر من 250 الف شخص منذ العام 2011.



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