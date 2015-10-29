بالفيديو.. نشرة اليوم السابع: إخلاء سبيل المتهم بالتحرش بـ”فتاة المول” بكفالة 100جنيه

وفيما يلى أهم ما جاء بها من عناوين:-

يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلاً للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها.

- نجيب ساويرس: لا نهدف السيطرة على البرلمان.. والفقر قضيتنا

- يونس مخيون: البرلمان المقبل لا يمثل الشعب ولن يحقق طموحاته

- بدء محاكمة منى عراقى بتهمة إذاعة أخبار كاذبة فى واقعة “حمام باب البحر”

- إخلاء سبيل المتهم بالتحرش بـ”فتاة المول” فى مصر الجديدة بكفالة 100جنيه

- القضاء الفرنسى يغرم شركة 200 ألف يورو لإقالة مديرها بعد تحوله لامرأة