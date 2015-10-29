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خالد صلاح يستضيف ريهام سعيد فى مواجهة ساخنة على قناة النهار بعد أزمة "فتاة المول"

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خالد صلاح يستضيف ريهام سعيد فى مواجهة ساخنة على قناة النهار بعد أزمة "فتاة المول" خالد صلاح يستضيف ريهام سعيد فى مواجهة ساخنة على قناة النهار بعد أزمة "فتاة المول"
يستضيف الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع، غدًا الجمعة الإعلامية ريهام سعيد فى مواجهة ساخنة عن الأزمة الأخيرة حول فتاة مول الجديدة، والتى أثارت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى، فى حلقة خاصة على قناة النهار.

ويحاورها الكاتب الصحفى خالد صلاح، حول ما جرى فى برنامج صبايا الخير من عرض صور غير لائقة للفتاة، وذلك بالمخالفة للقواعد والأعراف، كما يواجهها بكل الاتهامات التى تلاحقها بعد حلقة "التحرش"، والأزمات التى تسببت فيها الشهور الماضية، كما يلعب خالد صلاح دور الجمهور، ويسأل عما يدور فى الشارع المصرى وينقل لـ"ريهام سعيد" كل الانتقادات كما هى سواء فى طريقة أدائها أو ما تقدمه بالبرنامج أو حتى فى معالجتها للقضايا المختلفة.

يذكر أن الحلقة الأخيرة من برنامج صبايا الخير الذى تقدمه الإعلامية ريهام سعيد على قناة النهار، تسببت فى حالة من الجدل بالشارع المصرى بسبب قيام البرنامج بإذاعة صور غير لائقة لفتاة تعرضت للتحرش بمول الحرية بمصر الجديدة.

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مصر 365

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