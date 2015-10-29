الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئيا على بعض المناطق ويحتمل تكون بعض السحب الركامية على الجبال عصرا والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا وتكون مثيرة للغبار على بعض المناطق وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غربا.

الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 25 - 35 كم/ساعة بوجه عام تصل الى 48 كم/ساعة أحيانا فوق البحر والمناطق المكشوفة.

البحر .. متوسط .. مضطرب .. بارتفاع من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب الساحل ومن ثلاثة إلى خمسة وستة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثانية و29 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الثامنة وسبع دقائق صباحا وفي تمام الساعة التاسعة و31 دقيقة مساء.

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> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 36 27 60 20 .

> دبي 35 29 55 20 .

> الشارقة 34 24 65 25.

> عجمان 35 23 70 25.

> أم القيوين 35 23 70 20 .

> رأس الخيمة 36 22 75 25 .

> الفجيرة 32 27 85 65.

> العين 35 26 50 25 .

> ليوا 35 25 75 20 .

> الرويس 38 25 60 15 .

> السلع 37 26 60 15.

> دلما 36 29 70 35 .

> طنب الصغرى 34 29 75 35 .

> طنب الكبرى 34 29 75 35 .

> أبوموسى 35 28 75 30.